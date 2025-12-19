Minas Gerais é eleita um dos melhores lugares para comer no mundo

Para os mineiros, não há nem discussão quanto ao sabor e qualidade da comida dele. Até em nível nacional isso também é praticamente um consenso. Agora, o torresmo e o frango com quiabo dão passos maiores, conquistando o mundo e reafirmando a força da cozinha para a cultura e economia de Minas.

Prova disso é o reconhecimento do estado como um dos melhores destinos do mundo para comer bem pela revista Condé Nest Traveller. Minas Gerais foi o único destino gastronômico brasileiro listado, é bom lembrar.

A publicação destacou produtos como o Queijo Minas Artesanal e o café, além de roteiros em vinícolas e espaços gastronômicos como o Mercado Novo.

A revista também chamou a atenção para a cena gastronômica de Belo Horizonte, como o Glouton, do chef Leo Paixão; Gata Gorda e Birosca, de Bruna Martins; Cozinha Tupis, de Henrique Gilberto; e Pacato, do Caio Soter. Mercado Central e Xapuri, dois ícones da cidade, também foram mencionados.

Confira todos os destinos elencados pela revista: