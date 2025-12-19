Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (19/12), cinco loterias: os concursos 6907 da Quina; o 2901 da Dupla Sena; o 3567 da Lotofácil; o 2864 da Lotomania e o 787 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23 - 41 - 46 - 58 - 66.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 04 - 15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 32 - 37 - 42 - 44 - 71 - 73 - 77 - 79 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 16 - 19 - 21 - 28 - 41 no primeiro sorteio; 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 72 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 700 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 9

Coluna 3: 2

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 0

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.