Incêndio atinge prédio comercial em Belo Horizonte

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial de cinco andares localizado na Avenida Raja Gabaglia, na altura do número 3.079, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (20/12). O Corpo de Bombeiros deslocou nove viaturas para combater o fogo. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que as chamas consumiram ao menos dois andares do prédio, assim como janelas da parte de trás, viradas para a Rua Deputado Milton Sales. Uma grande coluna de fumaça preta saindo do prédio pode ser vista a quilômetros de distância.
Uma concessionária vizinha ao prédio em chamas retirou os veículos guardados no local devido aos riscos potenciais do incêndio.
O prédio incendiado abriga uma empresa de segurança eletrônica. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia pessoas dentro do prédio no momento do chamado e o Samu foi acionado. Não há informações, até então, sobre o resgate de eventuais vítimas.
Reportagem em atualização.