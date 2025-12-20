Incêndio atinge prédio comercial em Belo Horizonte

Coluna de fumaça provocada pelo incêndio pode ser vista em bairros distantes ao prédio - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial de cinco andares localizado na Avenida Raja Gabaglia, na altura do número 3.079, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (20/12). O Corpo de Bombeiros deslocou nove viaturas para combater o fogo. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que as chamas consumiram ao menos dois andares do prédio, assim como janelas da parte de trás, viradas para a Rua Deputado Milton Sales. Uma grande coluna de fumaça preta saindo do prédio pode ser vista a quilômetros de distância.

Uma concessionária vizinha ao prédio em chamas retirou os veículos guardados no local devido aos riscos potenciais do incêndio.

O prédio incendiado abriga uma empresa de segurança eletrônica. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia pessoas dentro do prédio no momento do chamado e o Samu foi acionado. Não há informações, até então, sobre o resgate de eventuais vítimas.

Reportagem em atualização.