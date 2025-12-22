Ministro confirma que Santos Dumont receberá mais voos em 2026; Eduardo Paes reclama

Ministro destacou que decisão foi tomada após várias reuniões, que contou a presença de todos os órgãos do setor, além da própria Prefeitura - (crédito: Jose Cruz/Agência Brasil)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou nesta segunda-feira (22/12) que pretende aumentar o número de voos no Aeroporto Santos Dumont em 2026. A decisão confronta a expectativa do prefeito Eduardo Paes (PSD) de manter e fortalecer o Aeroporto Internacional do Galeão.

Segundo Costa Filho, nos últimos anos o teto de passageiros no Santos Dumont foi de 6,5 milhões e ficou decidido um aumento desse fluxo para o ano que vem, que pode chegar a 8 milhões. “Nós passamos 2 anos com um teto de 6,5 milhões. A gente vai liberar mais 1 milhão, 1,5 milhão de passageiros, e isso não vai afetar as operações do Galeão”, afirmou em entrevista à GloboNews.

O ministro declarou ainda que a decisão foi tomada após várias reuniões, que contaram com a presença de todos os órgãos do setor, além das concessionárias responsáveis pelos aeroportos e da própria prefeitura de Paes.

“Esse acordo que foi feito não foi um movimento da Anac (Agência Nacional de Avião Civil) ou do ministério. Foi feito pelo Tribunal de Contas da União, sob a liderança do relator Benjamin Zymler, que teve a oportunidade de construir um entendimento entre a concessionária do Galeão, a Anac, os técnicos do Tribunal de Contas, o Ministério de Portos e Aeroportos e, desde o primeiro momento, a prefeitura e o governo do estado acompanharam o entendimento”, detalhou.

Ontem (21), porém, o prefeito do Rio usou sua rede social X (antigo Twitter) para criticar uma possível reunião da Agência Nacional de Avião Civil (Anac), que trataria do assunto. "Forças ocultas estão se movimentando na Anac para alterar a política bem sucedida do @govbr [conta oficial do governo federal] de restringir os voos no Aeroporto Santos Dumont para coordenar o sistema de aeroportos do Rio de Janeiro e fortalecer o Aeroporto Internacional do Galeão — que é fundamental para o desenvolvimento do Rio e do Brasil", diz um trecho da postagem.

Em outro trecho, Paes afirmou que em 2025 o Rio de Janeiro recebeu 17 milhões de turistas e isso ocorreu graças à medida que está em vigor atualmente.

"Os números dos últimos 2 anos mostram isso com recorde de passageiros (17 milhões em 2025 x 8 milhões em 2023), turistas internacionais (+2 milhões em 2025) e amplo reconhecimento da medida que beneficiou o Rio e o Brasil. Depois de tanto esforço do Presidente Lula, do Ministro [de Portos e Aeroportos] Silvio Costa Filho e dos Ministros do TCU [Tribunal de Contas da União] para viabilizar o acordo e a relicitação do Galeão que acontecerá em março de 2026 — chama atenção a movimentação às escuras da Anac para flexibilizar a restrição de voos no Santos Dumont, que já é conhecidamente contrária aos interesses do Rio e do Brasil", diz outro trecho.

Por fim, o prefeito afirmando ter "certeza que o Presidente Lula @lulaoficial e o Ministro Silvio Costa @mporoficial não vão permitir que a maior conquista do @govbr para o Rio seja ameaçada por esses interesses que são no mínimo estranhos!"

