Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (23/12), quatro loterias: os concursos 3570 da Lotofácil; o 6910 da Quina; o 2335 da Timemania e o 1156 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 23/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9.920.295,57, teve os seguintes números sorteados: 02 - 18 - 20 - 49 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 23/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 72 milhões, apresentou o seguinte resultado: 05 - 26 - 44 - 48 - 63 - 69 - 75. O time do coração é o 73 — Sport/PE.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 23/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 2,5 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 31. O mês da sorte é 09 — Setembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 23/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)