Quina, Lotofácil, +Milionária: resultados das loterias de quarta

Caixa sorteou, na noite de quarta-feira (24/12), a Quina 6911, a Lotomania 2866, a Super Sete 789, a Lotofácil 3571, a Dupla Sena 2903 e a +Milionária 314

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 6911 da Quina; o 2903 da Dupla Sena; o 3571 da Lotofácil; o 314 da +Milionária; o 2866 da Lotomania e o 789 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 11 - 13 - 45 - 49 - 50 no primeiro sorteio; 08- 09 - 16 - 17 - 28 - 34 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3.947.052,64.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 07 - 12 - 14 - 17 - 21 - 41. Os trevos sorteados foram: 4 e 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10.946.996,24, teve os seguintes números sorteados: 03 - 51 - 56 - 59 - 72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 6.142.841,96, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 38 - 41 - 44 - 45 - 50 - 52 - 56 - 58 - 66 - 75 - 76 - 80 - 90 - 94.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 5

Coluna 3: 7

Coluna 4: 4

Coluna 5: 3

Coluna 6: 9

Coluna 7: 4





A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.