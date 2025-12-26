Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques é preso ao tentar fugir pelo Paraguai

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26/12) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, quando tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF) ao portal g1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Silvinei rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava, deixou o Brasil sem autorização judicial e cruzou a fronteira em direção ao Paraguai. A violação do equipamento de monitoramento acionou imediatamente os sistemas de alerta, o que levou ao reforço da vigilância nas fronteiras e à atuação da adidância brasileira no país vizinho, resultando na prisão no aeroporto.

Informações preliminares indicam que Silvinei utilizava um passaporte paraguaio original, mas que não correspondia à identidade. Ao tentar sair do aeroporto, o ex-chefão da PRF no governo Bolsonaro foi abordado e preso pelas autoridades paraguaias.

Após a detenção, ele foi identificado, colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai e deverá ser expulso do país, com entrega às autoridades brasileiras.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Vasques a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022.