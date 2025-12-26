Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (26/12), cinco loterias: os concursos 6912 da Quina; o 2904 da Dupla Sena; o 3572 da Lotofácil; o 2867 da Lotomania e o 790 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12.384.162,75, teve os seguintes números sorteados: 04 - 43 - 44 - 58 - 62.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 34 no primeiro sorteio; 05 - 16 - 24 - 33 - 36 - 37 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 4.965.774,17.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 6.965.774,17, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 05 - 11 - 22 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 47 - 48 - 51 - 62 - 65 - 66 - 72 - 87 - 88 - 89 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 4

Coluna 7: 3



A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

