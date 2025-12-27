Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (27/12), cinco loterias: os concursos 6913 da Quina; o 3573 da Lotofácil; 315 da +Milionária; o 2336 da Timemania e o 1157 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 14,5 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 05 - 07 - 11 - 12 - 20 - 29. Os trevos sorteados foram: 2 e 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 27/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13.767.011,48, teve os seguintes números sorteados: 25 - 31 - 38 - 42 - 58.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 27/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 75 millhões, apresentou o seguinte resultado: 03 - 08 - 18 - 22 - 38 - 44 - 64. O time do coração é o 29 — Coritiba/PR.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 27/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 10 - 17 - 28 - 31. O mês da sorte é 07 — Julho.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 27/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 27/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)