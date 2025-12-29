Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (29/12), cinco loterias: os concursos 6914 da Quina, o 3574 da Lotofácil, o 2868 da Lotomania, 2905 da Dupla-Sena e o 791 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 715 mil, teve os seguintes números sorteados: 25 - 41 - 48 - 49 - 66.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 41 - 48 - 62 - 63 - 68 - 73 - 81 - 85 - 88 - 92 - 94 - 96.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 04 - 09 - 18 - 38 - 40 no primeiro sorteio; 02 - 10 - 23 - 26 - 45 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 107 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 200 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 5

Coluna 3: 9

Coluna 4: 2

Coluna 5: 3

Coluna 6: 7

Coluna 7: 1

