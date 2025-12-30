Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (30/12), cinco loterias: os concursos 3575 da Lotofácil; o 6915 da Quina; o 2337 da Timemania e o 1158 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 04 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 19 - 21 - 51 - 66.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 100 mil apresentou o seguinte resultado: 08 - 29 - 35 - 43 - 67 - 70. O time do coração é o 09 (Atlético/GO).

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 09 - 14 - 15 - 26 - 27 - 30. O mês da sorte é 01 (janeiro).

