Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (30/12), cinco loterias: os concursos 3575 da Lotofácil; o 6915 da Quina; o 2337 da Timemania e o 1158 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 04 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 19 - 21 - 51 - 66.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 100 mil apresentou o seguinte resultado: 08 - 29 - 35 - 43 - 67 - 70. O time do coração é o 09 (Atlético/GO).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 09 - 14 - 15 - 26 - 27 - 30. O mês da sorte é 01 (janeiro).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal

Confira o sorteio na íntegra.

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/12/2025 20:58 / atualizado em 30/12/2025 21:13
