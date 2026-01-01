Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, +Milionária e Super Sete: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1/1), cinco loterias: os concursos 2955 da Mega-Sena; o 3576 da Lotofácil; o 6916 da Quina; o 2906 da Dupla Sena; o 2869 da Lotomania; o 316 da +Milionária; e o 792 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha do dia, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 1 bilhão, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 10 - 11 - 12 - 18 - 36 - 48. Os trevos sorteados foram: 4 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 17 - 18 - 39 - 43 - 48 no primeiro sorteio; 15 - 17 - 23 - 27 - 31 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 85 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08 - 54 - 58 - 72 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 11 - 18 - 22 - 27 - 32 - 36 - 37 - 44 - 45 - 47 - 53 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 92 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 1

Coluna 3: 0

Coluna 4: 3

Coluna 5: 3

Coluna 6: 0

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



