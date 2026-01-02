Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (2/1), cinco loterias: os concursos 6917 da Quina; o 2907 da Dupla Sena; o 3577 da Lotofácil; o 2870 da Lotomania e o 793 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11 - 15 - 29 - 48 - 57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 9 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 06 - 12 - 13 - 25 - 28 - 29 - 38 - 40 - 43 - 44 - 48 - 53 - 60 - 65 - 67 - 68 - 72 - 84 - 92. A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 09 - 23 - 31 - 33 - 38 no primeiro sorteio; 12 - 26 - 30 - 40 - 41 - 42 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 5 milhões e R$ 89 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.