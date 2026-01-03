Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (3/1), seis loterias: os concursos 6918 da Quina; o 3578 da Lotofácil; 317 da +Milionária; o 2338 da Timemania e o 1159 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 21 - 24 - 63 - 69.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 550 mil apresentou o seguinte resultado: 11 - 14 - 33 - 35 - 37 - 40 - 67. O time do coração é o 73 (Sport/PE).

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 08 - 23 - 28 - 40 - 49 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 2.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 450 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 11 - 12 - 16 - 26 - 28 - 31. O mês da sorte é 08 (agosto).

