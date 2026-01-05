Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (5/1), cinco loterias: os concursos 6919 da Quina, o 3579 da Lotofácil, o 2871 da Lotomania, 2908 da Dupla-Sena e o 794 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 06 - 09 - 26 - 64.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 11 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 05 - 09 - 10 - 12 - 14 - 20 - 22 - 28 - 30 - 31 - 51 - 55 - 67 - 74 - 80 - 86 - 87 - 93 - 97.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 17 - 36 - 43 - 44 - 48 no primeiro sorteio; 03 - 16 - 27 - 34 - 35 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 5 milhões e R$ 110 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 4

Coluna 3: 3

Coluna 4: 7

Coluna 5: 7

Coluna 6: 6

Coluna 7: 1

