Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (6/1), cinco loterias: os concursos 2956 da Mega-Sena; o 3580 da Lotofácil; o 6920 da Quina; o 2339 da Timemania e o 1160 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 18 - 21 - 24 - 43 - 47.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 28 - 34 - 42 - 47.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 700 mil apresentou o seguinte resultado: 07 - 11 - 21 - 24 - 31 - 33 - 57. O time do coração é o 48 (Juazeirense/BA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 30 - 31. O mês da sorte é 07 (Julho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.