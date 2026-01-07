Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (7/1), seis loterias: os concursos 6921 da Quina; o 2909 da Dupla Sena; o 3581 da Lotofácil; o 318 da +Milionária; o 2872 da Lotomania e o 795 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 670 mil, teve os seguintes números sorteados: 26 - 50 - 69 - 74 - 77.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 06 - 22 - 23 - 38 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09 - 12 - 33 - 44 - 47 - 48 no primeiro sorteio; 12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 6 milhões e R$ 128 mil, respectivamente.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 12 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 27 - 47 - 53 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 76 - 80 - 81 - 89 - 90.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 9

Coluna 3: 1

Coluna 4: 4

Coluna 5: 3

Coluna 6: 4

Coluna 7: 9

