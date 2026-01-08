InícioBrasil
Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (8/1), cinco loterias: os concursos 2957 da Mega-Sena; o 3582 da Lotofácil; o 6922 da Quina; o 2340 da Timemania e o 1161 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 19 28 - 36 - 37 - 48 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02- 05 - 06 - 0708 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,4 milhão, teve os seguintes números sorteados:  16 - 26 - 36 - 51 - 56.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 1,7 milhão apresentou o seguinte resultado: 21 - 22 - 33 - 46 - 50 - 66 - 77  . O time do coração é o 49.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 15 - 22 - 23 - 26. O mês da sorte é 07.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na integra:

 

08/01/2026
