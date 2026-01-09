Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (10/01), cinco loterias: os concursos 6923 da Quina; o 2910 da Dupla Sena; o 3583 da Lotofácil; o 2873 da Lotomania e o 796 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 18 - 34 - 41 - 57 - 63.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 579 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 03 - 05 - 10 - 11 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39 - 49 - 50 - 57 - 60 - 62 - 74 - 75 - 80 - 86 - 92.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 25 - 26 - 29 - 30 - 49 no primeiro sorteio; 02 - 07 - 08 - 09 - 14 - 42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 6 milhões.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 05

Coluna 2: 06

Coluna 3: 02

Coluna 4: 07

Coluna 5: 00

Coluna 6: 07

Coluna 7: 06

