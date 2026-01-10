Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (10/1), seis loterias: os concursos 2958 da Mega-Sena; o 6924 da Quina; o 3584 da Lotofácil; 319 da +Milionária; o 2341 da Timemania e o 1162 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 14 - 35 - 42 - 49.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 13 - 49 - 52 - 66.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 1 milhão apresentou o seguinte resultado: 21 - 35 - 36 - 42 - 58 - 71. O time do coração é o 64 (Remo/PA).

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 11 - 18 - 26 - 29 - 30 - 37. Os trevos sorteados foram: 3 - 1.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 08 - 09 - 17 - 18 - 19. O mês da sorte é 05 (maio).

Confira o sorteio na íntegra.