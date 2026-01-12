Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (12/1), cinco loterias: os concursos 6925 da Quina, o 3585 da Lotofácil, o 2874 da Lotomania, 2911 da Dupla-Sena e o 797 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 25 - 44 - 46 -62.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 04 - 11 - 15 - 18 - 32 - 36 - 37 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 66 - 76 - 78 - 80 - 81 - 86.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 no primeiro sorteio; 06 - 07 - 21 - 37 - 44 - 45 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 7 milhões e R$ 160 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 750 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 8

Coluna 5: 3

Coluna 6: 0

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.