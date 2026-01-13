Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (13/1), cinco loterias: os concursos 2959 da Mega-Sena; o 3586 da Lotofácil; o 6926 da Quina; o 2342 da Timemania e o 1163 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 18 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 29 - 40 - 79 - 80.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 2 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 10 - 22 - 35 - 39 - 48 - 56. O time do coração é o 34 (Cuiabá/MT).

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 750 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 12 - 16 - 18 - 21. O mês da sorte é 12 (Dezembro).

Confira o sorteio na íntegra.