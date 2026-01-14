PF desligará ar-condicionado após reclamação de Bolsonaro

Após o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamar que estava sofrendo com o barulho de ar-condicionados instalados próximos à cela onde ele está preso desde o dia 22 de novembro, a Polícia Federal decidiu desligar, durante a noite, os equipamentos responsáveis pelo ruído.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a medida, os equipamentos passam a ser desligados todos os dias entre os horários de 19h30 e 7h30, para reduzir o barulho durante o período de descanso, sem comprometer o funcionamento da unidade policial.

De acordo com a defesa de Bolsonaro em pedido levado à Corte do Supremo Tribunal Federal (STF), a presença do ruído constante causava desconforto ao ex-presidente. A defesa alertou também que o barulho constante poderia afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário, pois vinha causando dificuldade para ele dormir e vinha causando um mal-estar frequente.

Leia mais: Defesa usa queda de Bolsonaro para reforçar pedido de prisão domiciliar ao STF

Bolsonaro está detido na Superintendência da PF em Brasília, após ter sido condenado com uma pena de 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes.

Saiba Mais Mundo 'Sentenciado à morte em dois dias': quem é Erfan Soltani, manifestante que pode ser executado no Irã, segundo grupo de direitos humanos

'Sentenciado à morte em dois dias': quem é Erfan Soltani, manifestante que pode ser executado no Irã, segundo grupo de direitos humanos Flipar Atriz Titina Medeiros, que morreu de câncer, tinha carreira no teatro, séries e novelas; relembre papéis

Atriz Titina Medeiros, que morreu de câncer, tinha carreira no teatro, séries e novelas; relembre papéis Flipar Francisco Mignone, 128 anos; veja 10 grandes músicos eruditos brasileiros

Francisco Mignone, 128 anos; veja 10 grandes músicos eruditos brasileiros Flipar Veja alimentos com colina, nutriente vital para o cérebro

Veja alimentos com colina, nutriente vital para o cérebro Flipar Ilha caribenha tem estrada de 14 km que foi construída à mão por moradores

Ilha caribenha tem estrada de 14 km que foi construída à mão por moradores Revista do Correio Recesso escolar: 5 dicas para unir lazer e aprendizado nas férias

Recesso escolar: 5 dicas para unir lazer e aprendizado nas férias Cidades DF STJ definirá se soldado feminicida será julgado pela Justiça Militar ou comum



