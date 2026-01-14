InícioBrasil
Reclamação

PF desligará ar-condicionado após reclamação de Bolsonaro

Equipamento será desligado todas as noites nos horários de 19h30 e 7h30

Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto extremo - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Após o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamar que estava sofrendo com o barulho de ar-condicionados instalados próximos à cela onde ele está preso desde o dia 22 de novembro, a Polícia Federal decidiu desligar, durante a noite, os equipamentos responsáveis pelo ruído. 

Com a medida, os equipamentos passam a ser desligados todos os dias entre os horários de 19h30 e 7h30, para reduzir o barulho durante o período de descanso, sem comprometer o funcionamento da unidade policial.

De acordo com a defesa de Bolsonaro em pedido levado à Corte do Supremo Tribunal Federal (STF), a presença do ruído constante causava desconforto ao ex-presidente. A defesa alertou também que o barulho constante poderia afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário, pois vinha causando dificuldade para ele dormir e vinha causando um mal-estar frequente.

Bolsonaro está detido na Superintendência da PF em Brasília, após ter sido condenado com uma pena de 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 14/01/2026 19:43
