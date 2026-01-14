Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (14/1), seis loterias: os concursos 6927 da Quina; o 2912 da Dupla Sena; o 3587da Lotofácil; o 320 da +Milionária; o 2875 da Lotomania e o 798 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 20 - 49 - 57 - 69.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 11 - 12 - 24 - 27 - 32 - 34 - 44 - 51 - 53 - 54 - 55 - 67 - 69 - 71 - 75 - 80 - 81 - 88 - 97.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 20 - 35 - 36 - 38 - 41 - 44. Os trevos sorteados foram: 4 - 6.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 12 - 17 - 19 - 20 - 23 - 33 no primeiro sorteio; 07 - 10 - 15 - 23 - 33 - 38 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 7 milhões e R$ 141 mil, respectivamente.

Super Sete





Com prêmio previsto de R$ 850 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 8

Coluna 3: 5

Coluna 4: 7

Coluna 5: 1

Coluna 6: 4

Coluna 7: 6

