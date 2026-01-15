Cobrada por Malafaia, Damares divulga igrejas investigadas na CPMI

Senadora Damares Alves decidiu encerrar a sessão da Comissão de Direitos Humanos após afirmar não estar se sentindo muito bem - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Após ser publicamente questionada pelo pastor Silas Malafaia, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou, nessa quarta-feira (14/1), uma relação de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação ou de quebra e transferência de sigilo aprovados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A parlamentar afirmou que as medidas fazem parte dos trabalhos regulares da comissão e estão amparadas em documentos oficiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A manifestação ocorre depois de Malafaia anunciar, nas redes sociais, que lançaria um “desafio” à senadora, cobrando explicações sobre declarações nas quais ela associou grandes igrejas e pastores a esquemas de fraude envolvendo aposentados. As falas foram dadas em entrevista ao SBT News, no último domingo.

Em nota publicada no Instagram, Damares destacou que as informações mencionadas são públicas, constam em requerimentos aprovados pela comissão e estão acessíveis à sociedade. Na publicação, Damares listou pedidos de transferência de sigilo envolvendo a Adoração Church, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo, o Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch) e a Igreja Evangélica Campo de Anatote.

Segundo a parlamentar, os requerimentos foram fundamentados em indícios identificados em documentos oficiais, como Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e dados da Receita Federal. Também foram citados pedidos de convocação ou convite para depoimento de líderes religiosos, entre eles André Machado Valadão, César Bellucci do Nascimento, Péricles Albino Gonçalves, Fabiano Campos Zettel e André Fernandes, além de requerimentos específicos de quebra de sigilo envolvendo Valadão.

A senadora afirmou ainda que a eventual participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude no INSS lhe causa “profundo desconforto e tristeza”, mas ressaltou que a CPMI tem o dever constitucional de investigar os fatos com base técnica e responsabilidade institucional. “A comissão não escolhe alvos por convicção religiosa ou política, mas por indícios documentais”, afirmou.

A CPMI do INSS investiga um esquema nacional de descontos indevidos e empréstimos consignados irregulares aplicados contra aposentados e pensionistas. O prazo para conclusão dos trabalhos está previsto para março, com possibilidade de prorrogação.

Malafaia reage

Após a divulgação da lista, Silas Malafaia voltou a se manifestar nas redes sociais e acusou Damares de generalizar acusações ao mencionar, de forma genérica, “grandes igrejas” e “grandes pastores” na entrevista que deu origem à controvérsia. Segundo o pastor, a relação apresentada pela senadora incluiria apenas um líder de maior projeção nacional, já citado anteriormente pela imprensa.

Na avaliação de Malafaia, as igrejas mencionadas não se enquadrariam como grandes denominações, o que, segundo ele, tornaria a declaração da senadora “leviana” e prejudicial à imagem da Igreja Evangélica de forma ampla. “A acusação foi leviana e denigre de maneira geral a Igreja Evangélica”, escreveu.

