Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (15/1), cinco loterias: os concursos 2960 da Mega-Sena; o 3588 da Lotofácil; o 6928 da Quina; o 2343 da Timemania e o 1164 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 34 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 33 - 44 - 56 - 66 - 72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 2 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 06 - 08 - 21 - 61 - 71 - 72. O time do coração é o 55 (Novorizontino/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 07 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27. O mês da sorte é 01 (Janeiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.