Quina, Lotofácil, Dupla Sena e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (16/1), cinco loterias: os concursos 6929 da Quina; o 2913 da Dupla Sena; o 3589 da Lotofácil; o 2876 da Lotomania e o 799 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10.214.240,52, teve os seguintes números sorteados: 08 - 13 - 14 - 53 - 54.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 16/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 12 - 20 - 22 - 43 - 49 no primeiro sorteio; 02 - 13 - 20 - 27 - 47 - 49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 8.348.208,09.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 16/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 2.802.032,65, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 22 - 29 - 30 - 36 - 37 - 41 - 48 - 51 - 55 - 67 - 68 - 69 - 75 - 82 - 85 - 89 - 90 - 91 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 16/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 16/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 950 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 6

Coluna 3: 0

Coluna 4: 4

Coluna 5: 7

Coluna 6: 1

Coluna 7: 8



A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 16/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)