Mega-Sena, +Milionária, Timemania e mais: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteiou na noite deste sábado (17/1), seis loterias: os concursos 2961 da Mega-Sena; o 6930 da Quina; o 3590 da Lotofácil; 321 da +Milionária; o 2344 da Timemania e o 1165 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 17,5 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 01 - 09 - 22 - 31 - 32 - 45. Os trevos sorteados foram: 3 e 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 17/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 40.920.414,09, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 17/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11.501.434,13, teve os seguintes números sorteados: 05 - 16 - 22 - 65 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 17/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 2,5 milhões, apresentou o seguinte resultado: 03 - 34 - 37 - 46 - 52 - 61 - 64. O time do coração é o 47 — Jacuipense/BA.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 17/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 11 - 13 - 16 - 17 - 23 - 25. O mês da sorte é 12 — Dezembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 17/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 17/01/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )