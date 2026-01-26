Idoso morre arrastado por enxurrada durante chuva em São Paulo

O caso ocorre dias após outras duas mortes provocadas por alagamentos na cidade - (crédito: Divulgação/Governo de São Paulo)

Um homem morreu na tarde deste domingo (25/1), após ser arrastado pela enxurrada durante um alagamento no bairro da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que fez o resgate do corpo no local.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30, na Rua Piatá, onde a vítima foi levada pela força da água. O Corpo de Bombeiros não divulgou o nome nem a idade do homem.

De acordo com informações publicadas pelo g1, a vítima foi identificada como Romeu Maccione Neto, de 75 anos. Ainda segundo o portal, ele foi arrastado pela enxurrada ao tentar retirar um carro estacionado na via e acabou ficando preso sob outro veículo. O idoso chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas morreu no local.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou que a zona norte da capital entrou em estado de atenção para alagamentos entre 15h35 e 17h10, em razão das pancadas de chuva registradas na tarde de domingo.

Em atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros, entre 15h e 18h foram contabilizadas, na capital e na região metropolitana, 12 ocorrências de quedas de árvores, duas de desabamentos e 11 atendimentos relacionados a enchentes.

O caso ocorre dias após outras duas mortes provocadas por alagamentos na cidade. No último dia 16, um casal morreu depois que o carro em que estava foi arrastado pela força da água na região de Capão Redondo, na zona sul da capital.

