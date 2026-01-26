Dois homens são mortos a tiros ao cobrarem dívida do tráfico

PM faz rastreamento para tentar prender irmão que matou irmão no Bairro Tupi - (crédito: PMMG)

Dois homens, de 24 e 30 anos, foram mortos a tiros na noite desse domingo (25/1), no Bairro Liberdade, em Matozinhos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, a guarnição foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os militares avistaram uma caminhonete Chevrolet S10 deixando a rua em alta velocidade, com os faróis apagados, o que levantou suspeita.

Os policiais iniciaram uma perseguição e deram ordem de parada ao motorista, que desobedeceu. Em uma rua sem saída, o condutor parou o veículo e fugiu pela janela, caindo no chão ao tentar escapar. Ao se levantar, ele teria levado a mão à altura da cintura e correu em direção a uma área de mata, abandonando a caminhonete.

Por se tratar de período noturno e devido ao risco da ocorrência, a PM acionou a aeronave da corporação e reforço de outras viaturas para realizar o cerco na região.

Ao retornarem ao local dos disparos, os militares encontraram dois homens caídos na rua, já sem vida. As vítimas apresentavam múltiplas perfurações por arma de fogo e ferimentos provocados por blocos de concreto. Ambos eram conhecidos no meio policial.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu estojos e projéteis de munição calibre .32. Depois dos trabalhos periciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). A caminhonete foi removida para um pátio credenciado.

A namorada de uma das vítimas compareceu à cena e informou que o veículo pertencia a um amigo em comum, que o havia emprestado ao companheiro. Ela também relatou que a vítima teria ido ao local para cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Um aparelho celular pertencente a uma das vítimas foi apreendido para auxiliar nas investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.