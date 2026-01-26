Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (26), cinco loterias: os concursos 6937 da Quina, o 3597 da Lotofácil, o 2880 da Lotomania, 2917 da Dupla-Sena e o 803 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 17 - 46 - 56 - 70.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





