Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (26/1), a Quina 6937, a Lotofácil 3597, a Dupla-Sena 2917, a Lotomania 2880 e a Super Sete 803

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (26), cinco loterias: os concursos 6937 da Quina, o 3597 da Lotofácil, o 2880 da Lotomania, 2917 da Dupla-Sena e o 803 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 17 - 46 - 56 - 70.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/01/2026 20:54 / atualizado em 26/01/2026 21:08
