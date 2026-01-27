InícioBrasil
Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (27/1), cinco loterias: os concursos 2965 da Mega-Sena; o 3598 da Lotofácil; o 6938 da Quina; o 2348 da Timemania e o 1169 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 91 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 04 - 21 - 32 - 52.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 12 - 21 - 37 - 42 - 55 - 65. O time do coração é o 72 (São Raimundo/RR).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 08 - 09 - 14 - 18 - 21 - 24. O mês da sorte é 12 (Dezembro).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

 

Confira o sorteio na íntegra. 

 

