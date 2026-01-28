Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (28/1), seis loterias: os concursos 6939 da Quina; o 2918 da Dupla Sena; o 3599 da Lotofácil; o 324 da +Milionária; o 2881 da Lotomania e o 804 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 26 - 27 - 55 - 73.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 07 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27 - 33 - 47 - 48 - 50 - 60 - 64 - 74 - 79 - 83 - 84 - 85 - 88 - 99.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09 - 12 - 17 - 29 - 30 - 45. Os trevos sorteados foram: 2 - 6.

