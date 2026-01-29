Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (29/1), cinco loterias: os concursos 2966 da Mega-Sena; o 3600 da Lotofácil; o 6940 da Quina; o 2349 da Timemania e o 1170 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 101 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 14 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 24 - 53 - 66 - 73 - 77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 4 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 10 - 15 - 26 - 42 - 52 - 79. O time do coração é o 42 (Goiás/GO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 12 - 13 - 24 - 28 - 29 - 30. O mês da sorte é 03 (março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.



