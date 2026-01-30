Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (30/1), cinco loterias: os concursos 6941 da Quina; o 2919 da Dupla Sena; o 3601 da Lotofácil; o 2882 da Lotomania e o 805 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 609 mil, teve os seguintes números sorteados: 12 - 32 - 34 - 57 - 64.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 03 - 06 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 23 - 31 - 32 - 41 - 44 - 63 - 64 - 66 - 71 - 77 - 91 - 97.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 17 - 25 - 26 - 32 - 33 - 43 no primeiro sorteio; 05 - 07 - 11 - 26 - 31 - 33 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 456 mil e R$ 47 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 0

Coluna 3: 0

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 0

Coluna 7: 8

Confira o sorteio na íntegra.