Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (31/1), seis loterias: os concursos 2967 da Mega-Sena; o 6942 da Quina; o 3602 da Lotofácil; 325 da +Milionária; o 2350 da Timemania e o 1171 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena



A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 114 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 56-06-01-38-60-47.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 19-01-23-04-22-15-24-02-09-06-03-05-18-08-20.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, teve os seguintes números sorteados: 50-16-33-34-71.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 4,5 milhões apresentou o seguinte resultado: 71-44-47-40-48-05-42. O time do coração é o 15, Botafogo (RJ).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 20 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 14-41-19-16-13-21. Os trevos sorteados foram: 4-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 850 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07-01-09-28-13-25-03. O mês da sorte é 07-julho.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra: