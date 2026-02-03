Inmet emite alerta vermelho de calor na Região Sul

Mapa do Inmet detalha ondas de calor em regiões do Sul - (crédito: Reprodução/Inmet)

Por: Anna Júlia Castro* - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo por conta de uma onda de calor que atinge os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O fenômeno começou na madrugada desta terça-feira (3/2) e deve persistir por pelo menos cinco dias, com previsão de duração até o dia 7 de fevereiro.

Segundo o Instituto, a onda de calor deve alcançar 511 municípios da Região Sul, com temperaturas mínimas acima de 22 °C e máximas que podem variar entre 36 °C e 40 °C, especialmente no extremo oeste gaúcho.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os três estados somam uma população superior a 6,5 milhões de pessoas, que podem ser diretamente impactadas pelas altas temperaturas.

O Inmet classifica os alertas meteorológicos em três níveis:

Amarelo (perigo potencial)

Laranja (perigo)

Vermelho (grande perigo), sendo este último o de maior gravidade

Ondas de calor

Ondas de calor são eventos climáticos caracterizados por temperaturas extremamente elevadas, acima da média esperada para uma determinada região e período do ano. Entre os principais riscos à saúde associados a esse tipo de evento estão desidratação, insolação, golpe de calor, além do agravamento de doenças crônicas e impactos na saúde mental.

Durante períodos de calor intenso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda alguns cuidados essenciais, tais como:

1.Evitar exposição prolongada ao sol e ao calor excessivo;

2.Manter o corpo fresco;

3.Hidratar-se constantemente;

4.Manter casas e ambientes bem ventilados;

5.Redobrar a atenção com grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas e a população em situação de rua.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

