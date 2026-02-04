Polícia de SP apura se bebê estava morto antes de ser atacado por pitbull

A perícia foi requisitada ao local e as autoridades policiais afirmam aguardar o resultado dos laudos - (crédito: Reprodução/Flickr/Governo do Estado de São Paulo)

Um bebê de 11 meses foi arrastado por um pitbull no quintal de casa na última segunda-feira (2/2), em Socorro, no interior de São Paulo, e não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga se houve imprudência ou negligência da mãe, de 37 anos, e do padrasto, de 74 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga se a criança já estava morta antes do ataque, devido a indícios de maus-tratos. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar relatou que a médica responsável pelo atendimento no Hospital Municipal de Socorro teria identificado sinais que não estariam relacionados apenas ao episódio do ataque pelo pitbull.

Ainda de acordo com a SSP, o cão pertence ao padrasto da criança e teria atacado a vítima enquanto ambos estavam no quintal da residência. O animal foi enviado para o canil da Guarda Municipal. A perícia foi requisitada ao local e as autoridades policiais afirmam aguardar o resultado dos laudos para esclarecer totalmente os fatos e aplicar as devidas responsabilizações criminais.

Os responsáveis pelo bebê também estão sendo investigados por omissão de cautela na guarda e condução de animais e contravenção penal causada por não guardarem um animal perigoso com o devido cuidado.