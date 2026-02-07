Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (7/2), seis loterias: os concursos 2970 da Mega-Sena; o 6948 da Quina; o 3608 da Lotofácil; 327 da +Milionária; o 2353 da Timemania e o 1174 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 40 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 21 - 32 - 46 - 57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 5 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 36 - 40 - 67 - 71 - 72 - 77. O time do coração é o 01 (ABC/RN).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 22 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 07 - 12 - 25 - 28 - 46. Os trevos sorteados foram: 1 - 2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 08 - 15 - 22 - 23 - 25 - 30. O mês da sorte é 10 (outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

