Piloto é preso dentro de avião em SP por abuso sexual infantil

Piloto da Latam é preso dentro da aeronave por suspeita de aliciamento infantil - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um piloto foi preso na manhã desta segunda-feira (9/2) dentro de uma aeronave da Latam, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, suspeito de aliciamento infantil. A ação foi realizada por agentes da Polícia Federal antes da decolagem do voo e ocorreu ainda com a aeronave em solo. Ele é acusado de manter uma rede de abuso sexual de crianças e adolescente há, pelo menos, oito anos.

A investigação apura que a tentativa de aliciamento acontecia por meio de ambientes digitais. Ele já estava na cabine da aeronave, que ia para o Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos policiais. O momento da prisão foi registrado em um vídeo, que circula nas redes sociais.

Segundo as investigações do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o homem, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é suspeito de abusar sexualmente de crianças, com idades de 11, 12 e 15 anos à época. Ele foi levado para o DHPP. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

Os policiais apuraram que ele levava as crianças para com documento falso. Uma mulher de 55 anos também foi presa acusada de aliciar suas próprias netas crianças e adolescentes. Havia mandados de prisão contra ambos.

Neste momento, as equipes policiais estão a caminho da cidade de Guararema, onde o piloto mora, para fazer a apreensão de computadores e outros documentos.

São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A reportagem do Correio entrou em contato com a Latam e a Aena, concessionária que administra o aeroporto, e aguarda retorno.