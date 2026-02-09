Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (9/2), cinco loterias: os concursos 6949 da Quina, o 3609 da Lotofácil, o 2886 da Lotomania, 2923 da Dupla-Sena e o 809 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 21 - 51 - 60 - 67 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 03 - 05 - 12 - 13 - 28 - 35 - 48 - 49 - 50 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 90 - 92.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 10 - 12 - 22 - 34 - 35 no primeiro sorteio; 05 - 14 - 15 - 20 - 23 - 41 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 62 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 1

Coluna 3: 7

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 5

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntrega.