Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (10/2), cinco loterias: os concursos 2971 da Mega-Sena; o 3610 da Lotofácil; o 6950 da Quina; o 2354 da Timemania e o 1175 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 46 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 06 - 24 - 47 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 5 milhões apresentou o seguinte resultado: 06 - 07 - 16 - 29 - 36 - 51 - 73. O time do coração é o 70 (São José/RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08 - 12 - 13 - 21 - 22 - 28 - 29. O mês da sorte é 10 (Outubro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.