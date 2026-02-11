Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (11/2), seis loterias: os concursos 6951 da Quina; o 2924 da Dupla Sena; o 3611 da Lotofácil; o 328 da +Milionária; o 2887 da Lotomania e o 810 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 02 - 04 - 05 - 13 - 14 - 20 - 30 - 36 - 49 - 69 - 76 - 77 - 78 - 81 - 85 - 88 - 90 - 96 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 23 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 19 - 21 - 25 - 27 - 42. Os trevos sorteados foram: 3 - 2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 13 - 17 - 32 - 37 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 10 - 11 - 26 - 31 - 37 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 56 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 9

Coluna 3: 3

Coluna 4: 5

Coluna 5: 1

Coluna 6: 0

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 10 - 20 - 44 - 66.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.



