Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (13/02), cinco loterias: os concursos Quina 6953, a Lotofácil 3613, a Lotomania 2888, a Super Sete 811 e a Dupla Sena 2925. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,9 milhões teve os seguintes números sorteados: 07 - 22 - 35 - 58 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2,7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 10 - 18 - 21 - 24 - 36 - 40 -43 - 44 - 51 - 59 - 65 - 67 - 76 - 80 - 82 - 83 - 87 - 93 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 09 - 17 - 18 - 22 - 43 no primeiro sorteio; 01 - 11 - 27 - 40 - 45 - 47 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$17, milhões e R$ 60 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2,1 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 09

Coluna 2: 06

Coluna 3: 01

Coluna 4: 02

Coluna 5: 00

Coluna 6: 02

Coluna 7: 05





