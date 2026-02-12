Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (12/2), cinco loterias: os concursos 2972 da Mega-Sena; o 3612 da Lotofácil; o 6952 da Quina; o 2355 da Timemania e o 1176 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 53 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 02 - 57 - 62 - 79.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 6 milhões apresentou o seguinte resultado: 12 - 24 - 33 - 38 - 63 - 64 - 73. O time do coração é o 51 (Manaus/AM).

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 06 - 12 - 24 - 29 - 30 - 31. O mês da sorte é 09 (Setembro).

Confira o sorteio na íntegra.



