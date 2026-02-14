Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (14/2), seis loterias: os concursos 2973 da Mega-Sena; o 6954 da Quina; o 3614 da Lotofácil; 329 da +Milionária; o 2356 da Timemania e o 1177 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 23,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12 - 13 - 15 - 22 - 23 - 49. Os trevos sorteados foram: 2 e 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 62.201.742,02, teve as seguintes dezenas sorteadas: 16 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 670.101,68, teve os seguintes números sorteados: 02 - 29 - 34 - 44 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 6,6 milhões, apresentou o seguinte resultado: 21 - 35 - 35 - 40 - 45 - 58 - 67. O time do coração é o 43 — Grêmio/RS.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 350 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17. O mês da sorte é 05 — Maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

