Mulher morre após ser arrastada por enxurrada em SP

A mulher de 60 anos agarrada em um poste antes de ser arrastada pela enxurrada durante o temporal - (crédito: ReproduÃ§Ã£o / TV Band)

Uma mulher de 60 anos foi arrastada por enxurrada durante temporal que atingiu a cidade de São Paulo na segunda-feira (16/2). De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada no bairro do Mandaqui, zona norte da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relatos de moradores, ela caiu na água e acabou ficando presa sob um veículo. Esta é a 17ª morte do Estado paulista provocada por fortes chuvas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme o órgão estadual, a mulher chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Com este registro, sobe para oito o número de mortes causadas especificamente por enxurradas no Estado.

Na segunda-feira (16/2), a tempestade causou transtornos na capital e municípios da região metropolitana. Além de alagamentos, também foi registrada falta de luz.

As regiões mais atingidas foram a zona norte da capital, além dos municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Em Guarulhos, a enchente também arrastou uma mulher e deixou pessoas ilhadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas foram resgatadas e levadas para local seguro. Não houve registro de mortos ou feridos. A Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e vai até 31 de março.

Veja a seguir as mortes registradas até agora no Estado de São Paulo:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.

- Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba.

- Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto.

- Uma cabeça d'água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação.

- Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo.