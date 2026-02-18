Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (18/2), seis loterias: os concursos 6955 da Quina; o 2926 da Dupla Sena; o 3615 da Lotofácil; o 330 da +Milionária; o 2889 da Lotomania e o 812 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 08 - 18 - 23 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 02 - 09 - 13 - 15 - 16 - 24 - 33 - 38 - 39 - 43 - 57 - 60 - 65 - 67 - 69 - 77 - 85 - 88 - 92.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 24 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 13 - 25 - 33 - 41 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 11 - 20 - 23 - 25 - 30 no primeiro sorteio; 03 - 18 - 22 - 24 - 30 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 67 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 7

Coluna 3: 2

Coluna 4: 0

Coluna 5: 1

Coluna 6: 1

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.