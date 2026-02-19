Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (19/2), cinco loterias: os concursos 2974 da Mega-Sena; o 3616 da Lotofácil; o 6956 da Quina; o 2357 da Timemania e o 1178 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 71 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 - 40.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 38 - 51 - 64 - 68.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 12 - 19 - 33 - 34 - 52 - 56. O time do coração é o 36 (Ferroviário/CE).

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 19. O mês da sorte é 11 (Novembro).

Confira o sorteio na íntegra.