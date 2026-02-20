Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (20/2), cinco loterias: os concursos 6957 da Quina; o 2927 da Dupla Sena; o 3617 da Lotofácil; o 2890 da Lotomania e o 813 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11 - 14 - 18 - 67 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 13 - 20 - 23 - 26 - 28 - 30 - 48 - 55 - 56 - 67 - 69 - 73 - 82 - 87 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07 - 19 - 24 - 27 - 30 - 34 no primeiro sorteio; 06 - 08 - 09 - 12 - 33 - 44 no segundo sorteio. Os prêmio previstos são de R$ 2 milhões e R$ 67 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





